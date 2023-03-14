Отмечается, что правоохранители не получали запрет на въезд в нашу страну для Альбац.

Российская пропагандистка Евгения Альбац заехала в Украину не по паспорту Российской Федерации. Для пересечения украинской границы она использовала документы, выданные в другом государстве.

По информации Детектор медиа, Альбац въехала в Украину по паспорту Израиля. Отмечается, что информацию о запрете на въезд кремлевской пропагандистке правоохранители не получали.

Ранее журналистка Зоя Казанжи сообщила, что пропагандистка Альбац путешествует по Украине. Она отличилась поддержкой войны против Украины и поддержкой российских оккупантов.

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Альбац была в Киеве в день похорон Героя Украины с позывным "Да Винчи". Кроме того, она посетила Винницу, Хмельницкий, а также Одессу.

Евгения Альбац - что известно о российской пропагандистке

Альбац до февраля 2022 года поддерживала путинский режим в Российской Федерации. Она дружила с рупором Кремля Маргаритой Симоньян, и разышляла о том, сколько погибнет украинцев, когда Москва проложит коридор из временно оккупированных территорий Донбасс на украинский полуостров Крым.

После полномасштабного вторжения российской армии в Украину Альбац продолжила поддерживать путинский режим. Она очень переживала из-за того, что российские убийцы в Украине плохо экипированы и без бронежилетов.

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