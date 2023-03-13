В том числе она была в Киеве, когда там хоронили легендарного "Да Винчи".

Российская пропагандистка, известная своими высказываниями о поддержке российских солдат, Евгения Альбац путешествует по Украине. Как сообщила журналистка Зоя Казанши, россиянка уже посетила несколько городов.

Более того, Альбац заехала в Украину по российскому паспорту. У нее также есть израильское гражданство, однако его в этом случае пропагандистка не использовала.

"А это значит, что кто-то из власти дал команду на разрешение-визу-въезд"" - добавляет Казанши в своем Facebook.

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Альбац была в Киеве в тот момент, когда хоронили "Да Винчи". Кроме этого она посетила Винницу, Хмельницкий и недавно прибыла в Одессу.

"Очень чисто. Утром кофе в том же граненом стакане с подстаканником. В Хмельницкий поезд пришел минута в минуту", - написала на странице в Facebook.

Евгения Альбац: что о ней известно

Казанши отмечает, что Евгения Альбац до февраля 2022-го года поддерживала российский режим. Она дружила с прокремлевской пропагандисткой Маргаритой Симоньян, а несколько лет назад в своих эфирах думала, сколько погибнет украинцев, когда Россия будет прокладывать коридор из Донбасса в Крым.

Кроме этого после 24 февраля она не перестала поддерживать Россию.

"У западных военных экспертов нет такого представления, что сейчас российскую армию разгромят. Не имеет сейчас таких данных, что разгромят. И до конца года не разгромят. К сожалению... или к счастью... Я все еще остаюсь верным своему флагу. Я не могу им желать... ой", - передает Казанши слова Альбац.

Также она переживала о том, что российские солдаты, воюющие в Украине, плохо экипированы и у них нет бронежилетов.

Пропагандисты России: что известно из актуального

Пропагандистка Скабеева заявила, что из-за голода в Великобритании начнут массово готовить белок. Она добавила, что нехватка продовольствия в королевстве связана с военной помощью Украине.

Российские журналисты пытались показать мощь своей армии на примере Т-90, однако опозорились. У них получилось продемонстрировать проблемы российских войск.

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