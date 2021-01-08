Накануне пресс-служба полиции сообщила, что в ходе беспорядков на Капитолийском холме было проведено 68 задержаний.

Число жертв беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне выросло до 5 человек.

Как сообщает Deutsche Welle, сотрудник полиции, принимавший участие в подавлении массовых беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне, вечером 7 января скончался в больнице от полученных при этом травм.

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Таким образом, число жертв беспорядков увеличилось до пяти человек. Одна из погибших - 35-летняя уроженка калифорнийского города Сан-Диего Эшли Б. - 14 лет отслужила в военно-воздушных силах и участвовала в нескольких военных операциях США за рубежом.

7 января пресс-служба полиции сообщила, что в ходе беспорядков на Капитолийском холме было проведено 68 задержаний и конфисковано два самодельных взрывных устройства и шесть единиц огнестрельного оружия. 56 полицейских получили травмы.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

8 января 2021 года появилась информация о том, что в результате штурма Капитолия скончался представитель правоохранительных органов США.

Вскоре в СМИ появилось опровержение информации о гибели одного из полицейских.

Выборы президента в США

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, демократ Джо Байден победил предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа. Инаугурация Байдена назначена на 20 января 2021 года, однако Дональд Трамп до последнего пытается удержаться на посту.

В Вашингтоне проходит многотысячный митинг в поддержку президента Дональда Трампа. Посольство Украины советует украинским гражданам в Вашингтоне (округ Колумбия, США) не принимать участия в акциях протеста.

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Автор: Светлана Закелова