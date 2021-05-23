Адвокат Джейкоба заявил, что месяцы содержания под стражей "взяли свое".

Судья федерального суда назначил экспертизу психического здоровья Джейкобу Энтони Чансли - «шамана», который штурмовал Капитолий 6 января.

Об этом сообщает The Washington Post.

Такое решение, по данным американских СМИ, суд принял после громкого заявления адвоката Джейкоба, который заявил, что месяцы содержания под стражей "взяли свое". Таким образом адвокат поставил под сомнение умственные способности своего клиента и других людей, которые принимали участие в штурме Капитолия.

«Моя цель и задача состоит в том, чтобы поставить его в положение, когда он не упадет духом. Хочу, чтобы он получил, насколько это возможно, необходимую медицинскую помощь», - сказал адвокат.

Он также назвал длительную изоляцию и заключение протестующих в течение 22 часов в сутки "сложной задачей даже для здоровых людей".

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Штурм Капитолия в США

6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик должен занять 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.

Церемония вступления Джо Байдена на должность пройдет при усиленных мерах безопасности. Кроме тысяч полицейских будут задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.

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Автор: Денис Прядко