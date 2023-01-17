Россияне начали обострять гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях Украины, чтобы выполнить планы по паспортизации населения. Без российского паспорта людям блокируют снятие средств с украинских карт.
"Они пытаются максимально блокировать снятие гривны с украинских карт. Речь идет о людях, которые получают пенсию и соцвыплаты. При снятии гривны посредники взимают 15-20%. Для того, чтобы еще больше вытеснить гривну, россияне ее запретили "официально" с 1 января. После чего начались рейды по малому бизнесу. В отсутствие гривны оккупанты заставляют людей брать выплаты от РФ. Речь идет о 4000 и 10 000 рублей. Да и те можно получить лишь при наличии российского паспорта", – сообщили в Центре национального сопротивления.
Отмечается, что во многих населенных пунктах на временно оккупированных территориях выплаты от РФ давно ограничили. На самом же деле деньги просто разворовали.
"Однако пенсионеры вынуждены стоять в очередях за подачкой от россиян, ведь им угрожают конфискацией жилья за неуплату коммунальных услуг. В целом цены на ТОТ сильно завышены, а гуманитарную помощь раздают ограниченно, предоставляя приоритет владельцам российских паспортов", – добавили в центре.
Ситуация на оккупированных территориях Украины
На временно оккупированных территориях Херсонской области российские оккупанты пытаются ограничить мирное население и не давать им возможности получать информацию. Они сделали доступной мобильную связь только российских операторов.
Кроме того, российские оккупанты продолжают завозить медиков из РФ в больницы на временно захваченных территориях Украины. Медучреждения переориентируют на лечение военных армии России.
В то же время в Алчевске Луганской области оккупанты с 9 января начали очередную волну мобилизации среди местного населения.