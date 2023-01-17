До этого оккупанты остановили вещание всех украинских телеканалов в трех населенных пунктах Херсонской области.

На временно оккупированных территорияхХерсонской области российские оккупанты пытаются ограничить мирное население и не давать им возможности получать информацию. Они сделали доступной мобильную связь только российских операторов.

В оперативной информации от Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 отмечается, что российские оккупанты пытаются изолировать гражданское население на временно оккупированных территориях Херсонской области от доступа к альтернативным источникам информации.

"Наряду с остановкой трансляции всех украинских телеканалов, захватчики сделали доступной мобильную связь только российских операторов", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 17 января, Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов в трех населенных пунктах Херсонской области. Речь идет о Заводовке, Горностаевке и Каире. Сейчас там транслируют только российское телевидение. Известно, что на оккупированной части Херсонщины остается 20-30% населения. Там сейчас очень сложная гуманитарная ситуация.

Кроме этого, СБУ назвала имя сотрудника ФСБ, который организовал работу российской "власти" в Херсонской области. ФСБшник также занимался созданием российского агентурного аппарата, отметили в украинской спецслужбе.

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