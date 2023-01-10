По словам советника мэра, с 1 января обязательным становится получение российских паспортов всеми учителями, медиками, работниками полиции и государственной власти.

В оккупированном Мариуполе стартовала массовая принудительная паспортизация. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, с 1 января обязательным становится получение российских паспортов всеми учителями, медиками, работниками полиции и государственной власти.

"С 1 марта невозможно будет заниматься предпринимательской деятельностью на территории Мариуполя без российского паспорта. Также аккредитацию "ДНР", замечу, что не РФ, до 1 марта должны пройти судьи, адвокаты, юристы (все звено). При этом такого "закона" нет, но устно об этом предупреждено", - заявил Андрющенко.

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Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе в восемь раз выросла смертность. В городе нет воды и проблемы с электричеством, а с приходом холодов люди просто замерзают в своих домах.

"Ситуация очень приближена к гуманитарной катастрофе. Очень большие проблемы с отоплением. Централизованное отопление не восстановлено в большинстве города. Присоединены к централизованному отоплению максимум 30% людей", - пояснил Андрющенко.

Одновременно оккупанты превращают Мариупольский морской порт в военную базу. Россияне начали работы по разделению причалов на условно гражданские и условно военные.

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