Людей хотят использовать для разбора завалов на заводах Мариуполя.

Российские оккупанты хотят использовать мариупольцев для разбора завалов на заводах.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В связи с подрывом саперов России в субботу на ММК им. Ильича и "Азовстали" получена команда разбор и расчистку заводов проводить исключительно рабочими - мариупольцами. Для активизации и увеличения (количества - УНИАН) мариупольцев на этих работах дана команда распространять слухи, что "завод купили китайцы, сейчас работаете бесплатно, чтобы они могли начать работу, и сразу всех, кто был на завалах, берут на высокую зарплату", - отметил он.

Россияне же больше к процессу разминирования приобщены не будут для сохранения личного состава.

"Переводя на человеческий - мариупольцев просто не жалко, а спецов из российской армии и МЧС надо беречь", - написал Андрющенко.

Он призвал мариупольцев не соглашаться на работы на заводах.

"Все обещания - лживые, а цель одна - использование вас как бесплатной рабочей силы, которую не жалко", - констатировал советник мэра.

Как сообщал УНИАН, ранее в Мариуполе российские оккупанты возобновили эксгумацию тел из захоронений во дворах многоэтажек. Жителей домов они заставляют рассказывать, что погибшие якобы были убить украинской армией.

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