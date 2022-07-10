Жителей домов заставляют рассказывать, что погибшие якобы были убиты украинской армией.

В Мариуполе оккупанты возобновили эксгумацию тел из захоронений во дворах многоэтажек.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты возобновили эксгумацию по дворам многоэтажек. Первые - в районе пр. Свободы. Теперь эксгумацию проводит Следственный комитет РФ. Трупы выкапывают, помещают в пластиковые пакеты и на машине "Груз 200" вывозят прямо в Старый Крым. Там уже навалом в братскую могилу", - рассказал он.

По словам Андрющенко, следователи или просто военные после эксгумации допрашивают жителей домов относительно подробностей гибели похороненных людей.

"В итоге по "прозрачному намеку" человека с автоматом, всех убила "украинская армия". Фабрикации фейковых доказательств... Один вопрос - зачем? Чтобы нелепым русским доказать, что они не убийцы?", - добавил советник мэра.

Напомним, ранее звезда шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков поделился шокирующими кадрами, снятыми в его родном Мариуполе.

Он показал могилы погибших прямо вдоль проезжей части у тротуара. С ужасом телеведущий отметил, что ездил по этой улице раньше очень часто.

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