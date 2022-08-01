В сети распространяются вредоносные программы для телефонов.

Россия ведет разведку через мобильные приложения, которые специально разработаны спецслужбами страны-агрессора. Украинцев предупредили об опасности и призвали быть осторожными в интернете.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Telegram.

Отмечается, что оккупанты в форме игры пытаются узнать от украинцев информацию об инфраструктуре, расположении позиций военных и склоняют к сотрудничеству.

Граждан призвали не пользоваться приложениями, где необходимо фотографировать местность, делиться геолокацией и наносить "рисунки" на асфальте.

В МВД напомнили, что безопасно загружать приложения только из официальных источников - App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и др. Также необходимо проверять проверить все доступные данные, такие как информация о разработчиках, доступы, которые приложение требует при установке, и отзывы пользователей.

Как ранее сообщал УНИАН, украинцам массово рассылают опасные электронные письма.

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