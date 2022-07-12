Российские хакеры атакуют гражданские цели в Украине / фото ua.depositphotos.com

Российские хакеры в первом полугодии 2022 года продолжили атаковать украинскую инфраструктуру, не брезгуя гражданскими целями. За этот период зафиксировали 1350 кибератак.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

"В I полугодии 2022 года Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, зафиксировано 1350 кибератак", - заявили в ведомстве.

Чаше всего целями хакеров становились:

  • государственные и местные органы;
  • сектор безопасности и обороны;
  • энергетический сектор;
  • финансовый сектор;
  • коммерческий сектор;
  • телеком-сектор и разработчики;
  • транспортная ветвь.

В Госспецсвязи также назвали самые распространенные типы кибератак: 

  • вредоносный программный код;
  • вмешательство;
  • попытки вмешательства;
  • нарушение уязвимостей информации;
  • нарушение доступности;
  • вредное (обидное) содержимое;
  • известная уязвимость;
  • мошенничество.
В Госспецсвязи рассказали про хакерские атаки / скриншот
Статистика кибератаки в Украине / иллюстрация Госспецсвязи

Как сообщал УНИАН, 1 июля Российская Федерация осуществила кибератаку на ИТ-инфраструктуру"ДТЭК" одновременно с ракетными атаками на Криворожскую ТЭС.

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