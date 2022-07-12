Российские хакеры в первом полугодии 2022 года продолжили атаковать украинскую инфраструктуру, не брезгуя гражданскими целями. За этот период зафиксировали 1350 кибератак.
Об этом сообщает Госспецсвязи.
"В I полугодии 2022 года Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, зафиксировано 1350 кибератак", - заявили в ведомстве.
Чаше всего целями хакеров становились:
- государственные и местные органы;
- сектор безопасности и обороны;
- энергетический сектор;
- финансовый сектор;
- коммерческий сектор;
- телеком-сектор и разработчики;
- транспортная ветвь.
В Госспецсвязи также назвали самые распространенные типы кибератак:
- вредоносный программный код;
- вмешательство;
- попытки вмешательства;
- нарушение уязвимостей информации;
- нарушение доступности;
- вредное (обидное) содержимое;
- известная уязвимость;
- мошенничество.
Как сообщал УНИАН, 1 июля Российская Федерация осуществила кибератаку на ИТ-инфраструктуру"ДТЭК" одновременно с ракетными атаками на Криворожскую ТЭС.