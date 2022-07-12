За последние полгода было совершено более тысячи кибератак.

Российские хакеры в первом полугодии 2022 года продолжили атаковать украинскую инфраструктуру, не брезгуя гражданскими целями. За этот период зафиксировали 1350 кибератак.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

"В I полугодии 2022 года Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, зафиксировано 1350 кибератак", - заявили в ведомстве.

Чаше всего целями хакеров становились:

государственные и местные органы;

сектор безопасности и обороны;

энергетический сектор;

финансовый сектор;

коммерческий сектор;

телеком-сектор и разработчики;

транспортная ветвь.

В Госспецсвязи также назвали самые распространенные типы кибератак:

вредоносный программный код;

вмешательство;

попытки вмешательства;

нарушение уязвимостей информации;

нарушение доступности;

вредное (обидное) содержимое;

известная уязвимость;

мошенничество.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Российская Федерация осуществила кибератаку на ИТ-инфраструктуру"ДТЭК" одновременно с ракетными атаками на Криворожскую ТЭС.

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