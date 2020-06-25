Генерал-лейтенант США считает, что россияне могут захватить Херсонскую область ради воды для Крыма

РФ может вторгнуться на юг Украины под предлогом учений и гуманитарной помощи для Крыма.

Россия в сентябре может напасть на Херсонскую область под предлогом учений, чтобы получить воду для Крыма.

Об этом в эфире канала "ДОМ" заявил бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

В начале осени вооруженные силы Российской Федерации планируют провести масштабные учения "Кавказ 2020". Поэтому рядом с Черным морем и Украиной будет сконцентрировано огромное количество российских войск.

Ходжес отметил, что в Крыму все чаще говорят о недостатке воды в аннексированном Крыму. Потому что кроме того, что "Украина правильно заблокировала воду, поступающую из реки Днепр по Северо-крымскому каналу на полуостров", аннексированная Россией территория еще и страдает от значительной засухи из-за погоды.

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При этом, отмечает генерал, крымчане в проблемах с водоснабжением должны винить именно Путина и его команду. Но полуостров очень важен для Кремля, потому как именно из крымских портов российские корабли незаконно отправляются на поддержку преступных режимов в Сирии и Ливии.

"Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, что во время учений на Кавказе россияне объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а потом скажут, что у них нет выбора", - предположил Ходжес и добавил, что "это очень типично для того, что Россия сделала в прошлом".

Генерал не исключает, что российские военные могут захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы "позволить воде вернуться в Крым".

Бен Ходжес говорит о возможном военном вторжении с 29-й минуты видео:

Как сообщал ранее УНИАН, что в Меджлисе рассказали о ситуации с водой в оккупированном Крыму.

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