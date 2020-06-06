Оккупанты признали, что Симферополь испытывает дефицит воды

Там считают, что справиться с этой проблемой поможет строительство новых водопроводов.

Глава «правительства» оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк признал, что Симферополь испытывает дефицит воды.

Читайте такжеЗасуха в Крыму: на полуострове приостановили сброс воды из Белогорского водохранилища (фото)Об этом пишет «Крым.Реалии».

«Сегодня нет никаких оснований говорить о возможном введении ограничений подачи воды в Симферополе. Действительно, крымская столица испытывает определенный дефицит, так как вода в столице поступает с Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ, которые подпитываются на сегодняшний день в основном за счет осадков», – сказал Гоцанюк.

По его мнению, справиться Симферополю с водным дефицитом поможет строительство новых водопроводов.

Ранее УНИАН писал, что в Меджлисе рассказали о ситуации с водой в оккупированном Крыму.

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