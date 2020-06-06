цей матеріал доступний українською

Оккупанты признали, что Симферополь испытывает дефицит воды

21:08, 06 июня 2020
Экология
48 0
Дефицит воды в Крыму / фото Радио Свобода

Читайте такжеЗасуха в Крыму: на полуострове приостановили сброс воды из Белогорского водохранилища (фото)Об этом пишет «Крым.Реалии».

«Сегодня нет никаких оснований говорить о возможном введении ограничений подачи воды в Симферополе. Действительно, крымская столица испытывает определенный дефицит, так как вода в столице поступает с Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ, которые подпитываются на сегодняшний день в основном за счет осадков», – сказал Гоцанюк.

По его мнению, справиться Симферополю с водным дефицитом поможет строительство новых водопроводов.

Ранее УНИАН писал, что в Меджлисе рассказали о ситуации с водой в оккупированном Крыму.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter