Более 200 украинских бойцов могут снова оказаться дома.

Россия и Украина проведут новый обмен пленными в субботу, 19 апреля, при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. В рамках обмена будут возвращены почти 500 российских и украинских пленных, а также 46 раненых военнослужащих, пишет Sky News.

Обмен затронет по 246 пленных с каждой стороны. Он состоится на фоне заявления госсекретаря США Марко Рубио, который предупредил, что США откажутся от попыток добиться мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не появится явных признаков возможности перемирия.

Что еще известно об обменах пленными между Украиной и Россией

За время полномасштабной войны страны уже обменяли сотни пленных при посредничестве ОАЭ. Общее количество освобождённых при участии Эмиратов достигло 3 233 человек.

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Ранее УНИАН сообщал, что в последний раз удалось вернуть домой еще 175 украинских защитников. Также еще 22 бойца возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов. "Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления", - отметил президент Украины

Кроме того, в рамках обмена пленными 19 марта среди удалось вернуть и бойцов "Азова". Это касается шестерых человек. "В это время 842 бойца 12-й бригады "Азов" НГУ до сих пор остаются в российских тюрьмах и находятся в сверхтяжелых условиях", – говорится на странице бригады.

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