Сотни военных из рядов бригады остаются в неволе.

19 марта состоялся обмен пленными. Из российского плена вернулись 175 военнослужащих Сил обороны Украины, среди которых и "азовцы".

Об этом сообщается на странице 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины в Facebook. Из неволи удалось освободить шестерых воинов бригады.

Отмечается, что они прошли битву за Мариуполь и испытания вражеским пленом. После почти трех лет в неволе военные наконец возвращаются к своим родным и близким.

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"В это время 842 бойца 12-й бригады "Азов" НГУ до сих пор остаются в российских тюрьмах и находятся в сверхтяжелых условиях. Мы надеемся на то, что ответственные службы ежедневно делают все возможное для возвращения всех азовцев домой", – сказано в сообщении.

В бригаде также показали фото освобожденных побратимов:

Обмен пленными

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 марта, 175 украинских защитников были освобождены из российского плена.

Кроме того, еще 22 бойца возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем защитникам, как подчеркнул президент, безотлагательно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Отметим, что об обмене пленными стало известно накануне – 18 марта заявление об этом обнародовали в Кремле по итогам разговора российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Впоследствии эту информацию подтвердил и Владимир Зеленский, отметив, что знал об обмене ранее от ГУР и СБУ.

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