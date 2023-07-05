У заместителя командира "Азова" родилась дочь / twitter.com/AzovstalFam

У заместителя командира "Азова" Святослава "Калины" Паламаря и его жены Антонины родилась дочь.

Как сообщает Ассоциация семей защитников "Азовстали", девочка появилась на свет в Тернополе 2 июля. Жена отметила, что имеет возможность иногда общаться с мужчиной, которого из российского плена транспортировали в Турцию, поэтому сообщила ему хорошую новость почти сразу.

"Он очень счастлив", - поделилась Антонина.

Доченьку женщина называет подарком от Бога. Назвали малышку Квитославой.

Освобождение защитников "Азовстали"

Напомним, что 22 сентября 200 украинских защитников обменяли на обвиненного в госизмене нардепа, кума российского диктатора Виктора Медведчука. 

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В рамках обмена были освобождены пять украинских командиров: Дениса Прокопенко "Редиса" из "Азова", Сергея Волынского "Волину" из 36-й бригады морской пехоты, Святослава Паламаря и Олега Хоменко из "Азова", Дениса Шлегу из Нацгвардии Украины. Их пятерых обменяли на 55 российских военнопленных. 

Все командиры по условиям обмена будут находиться в Турции вплоть до завершения войны в Украине.

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