Игорь Клименко стал лучшим студентом мира по версии премии Global Student Prize.

17-летний украинский студент Игорь Клименко стал лучшим студентом мира по версии престижной Всемирной премии Global Student Prize. Он выиграл 100 тысяч долларов за разработку роботов для разминирования.

Об этом сообщили организаторы премии Varkey Foundation.

Известно, что последние два года парень работает над проектом Quadcopter Mines Detector, который уже презентовал на международных конкурсах, а также получил от Украины два патента на свое устройство.

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Сообщается, что Игорь планирует заниматься массовым производством роботов, которые помогут сохранить жизни людей. Премию Global Student Prize студент собирается направить на развитие своих изобретений.

Напомним, по оценкам Офиса президента Украины, на данный момент разминирования требуют 160 000 квадратных километров украинской земли: "Это примерно размер Вирджинии, Мэриленда и Коннектикута вместе взятых".

Госдеп США объявил о своем намерении предоставить Украине финансирование в размере 89 миллионов долларов, чтобы помочь правительству решить насущные проблемы, связанные с разминированию территорий и обезвреживанием неразорвавшихся снарядов.