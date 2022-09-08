Новшество касается также студентов профессионального и высшего образования, которые были зачислены в учреждения в прошлых годах на коммерческие места.

В Украине разрешили переводиться на бюджетное обучение студентам-переселенцам и жителям особо опасных территорий.

Об этом сообщается на странице Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Facebook.

"Студентам из числа внутренне перемещенных лиц и тех, кто проживает на особо опасных территориях, государство предоставит возможность перевестись на обучение за средства госбюджета", - отмечается в сообщении.

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Добавляется, что новшество касается также студентов профессионального и высшего образования, которые были зачислены в учреждения в прошлых годах на коммерческие места.

Министерство образования и науки Украины разработало соответствующий проект постановления и расширило его на тех студентов, которые вынужденно остаются на временно оккупированных территориях.

Напомним, ранее СМИ рассказали, как украинские студенты получают образование в окопах и в перерывах между боями.

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