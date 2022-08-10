На сегодня около 160 000 квадратных километров украинской земли требуют разминирования.

Финансовая помощь США для разминирования украинских территорий ускорит восстановление Украины.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram.

"Очистить украинскую землю от российских мин и боеприпасов - одна из важнейших задач для нас", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что указанная помощь США позволит обучить и оснастить 100 команд для обезвреживания наземных мин и боеприпасов, которые не разорвались во время ведения боевых действий.

"По нашим оценкам, 160 000 квадратных километров украинской земли требуют разминирования – это примерно размер Вирджинии, Мэриленда и Коннектикута вместе взятых", - отметил руководитель ОП.

Ермак поблагодарил американских союзников и отметил, что "эта помощь ускорит восстановление Украины".

Согласно сообщению на официальном сайте Госдепа США, 9 августа Департамент объявил о своем намерении предоставить финансирование в размере $89 млн на 2022 финансовый год, чтобы помочь правительству Украины решить насущные проблемы, связанные с разминированию территорий и обезвреживанием неразорвавшихся снарядов.

Вас также могут заинтересовать новости: