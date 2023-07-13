Отмечается, что в 2022 году в "Дие" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб трезубцем.

Сегодня Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве.

Как сообщает в Facebook Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, проектными решениями предусматривается устройство трезубца на щите монумента, который соответствует изображению на малом Государственном гербе Украины. Трезубец заменит старый советский герб.

При этом сказано, что заказчиком строительства является Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

В министерстве напомнили, что монумент "Родина-мать" сооружен в 1981 году и он является памятником науки и техники местного значения. Монумент считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе. Он расположен на правом берегу реки в Киеве на территории музея. Автор монумента - скульптор Василий Бородай.

Ремонт монумента - подробности от скульптора

В то же время, как передает корреспондент УНИАН, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко во время брифинга отметил, что это "символический исторический момент".

"Это своеобразный тизер проекта, который должен быть реализован уже в ближайшее время, до 24 августа. Это замена советского герба на "Родине-матери" на трезубец", - сказал он.

Министр добавил, что во все годы независимости Украины много говорилось о том, каким образом нужно переосмыслить "Родину-мать", но во время войны "это приобрело чрезвычайно острое понимание такой необходимости". Ткаченко отметил, что этот проект достаточно сложный и многослойный. Он будет реализовываться не за бюджетные средства.

"Я благодарен всем нашим партнерам, донорам, которые здесь собрались... Общая стоимость стоимость работ составляет 28 миллионов гривен. Фактически почти все средства пока собраны. Продолжаются работы", - сказал он.

В свою очередь, скульптор проекта Алексей Пергаменщик отметил, что изображение герба Украины будет соответствовать нормам законодательства.

"Мы ничего абсолютно не меняли в плане пропорций самого трезубца. Я разговаривал с автором трезубца, который сделал его, который прописан в Конституции в 1992 году. Мы с ним советовались, как правильно его расположить, как его центрировать правильно применительно к геральдике. Само изображение абсолютно соответствует нормам закона. Никакой отсебятины мы не делали здесь", - сказал он.

Предполагается, что в конце июля уже можно будет увидеть, как будет выглядеть трезубец, перед монтажом. Он изготавливается из нержавеющей стали, часть из которой от "Запорожстали". Кроме того, происходят работы по подготовке демонтажа герба.

Монумент "Родина-мать"

В прошлом году МКИП провело опрос в приложении "Дия"- "как быть с гербом СССР на щите Родины-матери". В нем приняли участие более 778 тысяч украинцев и 85% из них выбрали вариант "заменить герб СССР на трезубец".

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, какой вид будет иметь щит монумента "Родина-мать" в Киеве после декоммунизации. Соответствующее видео с компьютерным моделированием показало Министерство культуры и информационной политики Украины в своем Facebook.

В нем отмечалось, что "Родина-мать" с гордым, спокойным лицом смотрит на Восток, в сторону врага. Ровно поднятым мечом, она не покушается, лишь показывает, что имеет силу, а щит демонстрирует готовность защищать Украину. В то же время сам щит избавится от советского клейма.

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