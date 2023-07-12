Герб СССР на щите монумента "Родина-мать" заменят на герб Украины.

Стало известно, как будет выглядеть щит монумента "Родина-мать" в Киеве после декоммунизации. Соответствующее видео с компьютерным моделированием показало Министерство культуры и информационной политики Украины в своем Facebook.

"Родина-мать" с гордым, спокойным лицом смотрит на Восток, в сторону врага. Ровно поднятым мечом, она не покушается, лишь показывает, что обладает силой, а щит демонстрирует готовность защищать Украину. Щит, который избавится от советского клейма", - говорится в видео.

В министерстве подчеркнули, что этого момента ждали с даты провозглашения независимости — государственные и культурные деятели неоднократно поднимали вопрос замены символа порабощения на символ нашей государственности.

"Мы же горды воплотить это в жизнь. 13 июля в 13.00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоится брифинг, посвященный реализации масштабного проекта МКИП – "трезубец Родины", имеющий целью замену герба СССР на щите монумента "Родина-мать" на герб Украины", - заявили в МКИП.

Монумент "Родина-мать"

Величественный монумент открыли в 1981 году, он считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе. На щите в руке "Родины-матери" изображен советский герб.

В 2022 году МКИП провело опрос в приложении "Дія" - "как быть с гербом СССР на щите Родины-матери". За две недели в нем приняли участие более 778 тысяч украинцев. По результатам опроса, 85% из них выбрали вариант "заменить герб СССР на трезубец".

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