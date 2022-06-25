После того, как украинские военные ранили оккупанта, запись обрывается.

Расследователи Informnapalm опубликовали видео, как российские оккупанты попали в засаду на Запорожском направлении.

"Рашисты попали в засаду на Запорожском направлении. Видео с телефона 300-го рашиста", - говорится в подписи к опубликованному ролику в Телеграмм-канале международного разведовательного сообщества.

Как можно увидеть на записи, путинский военный пытался отстреливаться, но получил пулевое ранение.

Судя по всему, бой снял на смартфон этот самый "трехсотый". Во время сражения с украинскими военными российский захватчик много ругался и нервничал.

Американские дальнобойные РСЗО HIMARS уже задействованы в боях с оккупантами. Видео с фронта в Telegram опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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