Разумков прокомментировал предложение Шмыгаля отправить безработных на строительство дорог

Премьер обещал, что в ближайшее время будет создано более 500 тысяч новых рабочих мест.

Спикер парламента Дмитрий Разумков прокомментировал намерение премьера Дениса Шмыгаля создавать новые рабочие места путем привлечения украинцев к ремонту и строительству автомобильных дорог.

Об этом Разумков рассказал в интервью РБК Украина.

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У председателя Рады, в частности, спросили о его позиции по этому вопросу, если Шмыгаль придет с «такими вещами» в парламент.

«Давайте придет, принесет, почитаем, дальше будем принимать решение. Поскольку хотелось бы, чтобы страна быстрее вышла из ситуации с карантином, когда это будет возможно. И, конечно же, чтобы такая возможность появилась не только в Украине, но и в мире», – сказал депутат.

Он добавил, что коронавирус является большой проблемой для мира.

«С таким мы не сталкивались, наверное, никогда. Даже глобальные войны с учетом потерь не охватывали весь мир», – отметил спикер.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта в Украине стартовала "большая стройка". При этом даже после существенного урезания некоторых расходов государственного бюджета в связи с кризисом бюджет Дорожного фонда не изменился и составляет более 70 миллиардов гривень.

Премьер обещал, что в ближайшее время будет создано более 500 тысяч новых рабочих мест.