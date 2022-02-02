19-летний Денис Намесник пришел в сознание.

Один из пострадавших в кровавой бойне в Днепре, которую устроил солдат-срочник Артемий Рябчук, пришел в сознание. Он рассказал, что помнит о том дне.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Днепр сейчас".

Во время стрельбы 19-летний Денис Намесник получил сквозное ранение в область ягодичной мышцы. Он находится в сознании и уже рассказал о том, что ему удалось вспомнить о событиях того дня. По словам Намесника, в тот вечер он проснулся от стрельбы.

Солдат вернулся с поста и отправился спать. Уже когда он уснул, началась стрельба. Намесник получил ранение, хотя искренне не понимает, что заставило Рябчука взять в руки оружие и начать стрелять в сослуживцев.

Читайте такжеМать "днепровского стрелка" не хочет возвращаться из России - СМИСолдат также рассказал, что он не общался с "днепровским стрелком", хотя они и служили вместе. Причин трагедии Намесник не знает.

Расстрел солдат на "Южмаше" в Днепре - что известно

Утром 27 января в Днепре, на территории "Южмаша", 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. В тот же день он был задержан правоохранителями.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) УК.

Читайте такжеРасстрел в Днепре: врачи рассказали о состоянии пострадавших спустя четыре дня (видео)Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права на внесение залога. Мотивы совершенного преступления пока неизвестны. Следствие рассматривает несколько версий, в частности, неуставные отношения.

Также начато уголовное производство по факту служебной халатности руководства Нацгвардии.

Вас также могут заинтересовать новости: