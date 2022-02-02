Маргарита Рябчук с сыном, до того, как он пошел служить, жили в селе Броска Измаильского района Одесской области. Отец Артемия умер из-за болезни.

СМИ не прекращают следить за новостями о "днепровском стрелке" - срочнике Артемии Рябчуке, расстрелявшего пятерых человек на "Южмаше". На этот раз им удалось узнать некоторые подробности о матери военного.

Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники, мать Артемия Маргарита Рябчук якобы начала получать угрозы, поэтому не планирует возвращаться из России.

По информации журналистов, 54-летняя женщина ранее уехала к старшей дочери Юлии в Россию, чтобы помогать ей после родов. "Обозреватель" пишет, что после сообщений о кровавой бойне на "Южмаше" с участием ее сына Маргарите Рябчук стало плохо, состояние ее здоровья ухудшилось. Кроме того, ей стали присылать смс с угрозами.

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Расстрел солдат на "Южмаше" в Днепре - что известно

Утром 27 января в Днепре, на территории "Южмаша", 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. В тот же день он был задержан правоохранителями.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) УК. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права на внесение залога. Мотивы совершенного преступления пока неизвестны. Следствие рассматривает несколько версий, в частности, неуставные отношения.

Также начато уголовное производство по факту служебной халатности руководства Нацгвардии.

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