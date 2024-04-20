Розыск самих нападавших продолжается, им грозит пожизненное заключение.

В Винницкой области найдено транспортное средство, на котором передвигались подозреваемые в расстреле полицейских, розыск самих нападавших продолжается, им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщил в эфире телемарафона руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Алексей Рыхлюк. "Винницкой специализированной прокуратурой в сфере обороны южного региона осуществляется процессуальное руководство по факту расстрела сотрудников полиции по признакам преступления по ст. 348 Уголовного кодекса. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства и допрошены установленные прямые свидетели",- рассказал он.

Руководитель Винницкой специализированной прокуратуры отметил, что найдено транспортное средство на котором передвигались подозреваемые.

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"На территории Винницкой области было обнаружено транспортное средство, с помощью которого передвигались подозреваемые лица. Также на том месте обнаружены боеприпасы, которые относятся к военному имуществу",- раскрыл подробности Рыхлюк.

Он добавил, что в настоящее время на территории Винницкой и смежных областей проводится ряд оперативно-разыскных мероприятий, с целью установления места пребывания подозреваемых. Согласно ст. 348 Уголовного кодекса, подозреваемым грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Могу отметить, что данные лица являются военнослужащими ВСУ",- сказал Рыхлюк.

Также он обратился с призывом к гражданам, если кто-то владеет какой-либо важной информацией, позвонить по номеру 102.

Расстрел полицейских в Винницкой области

В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области во время комендантского часа правоохранители остановили для проверки автомобиль темного цвета, в котором были двое мужчин. Неизвестные открыли огонь по патрульным полицейским, от ранений погиб 20-летний Максима Зарецкий, его напарника ранили.

Подозреваемые в нападении являются военнослужащими, в ВСУ прилагают все усилия, чтобы способствовать расследованию.

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