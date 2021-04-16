Подозреваемого в убийстве уже задержали.

Найденные во львовском парке человеческие кости принадлежат бесследно пропавшей 58-летней женщине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Киеве спасатели достали из коллектора человеческие останки (фото)Сообщается, что правоохранители установили: убили ее еще в ноябре прошлого года. Подозреваемого задержали.

«67-летний львовянин сознался в содеянном. Рассказал, что это была его подруга: пришла к нему в гости. Вместе они выпивали, а затем поссорились, потому что женщина якобы пыталась его обокрасть. Мужчина забил гостю до смерти», – говорится в сюжете.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело своей жертвы и в сумках вынес в парк.

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Автор: Катерина Шварц