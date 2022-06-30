Российские оккупанты всего выпустили более 10 ракет по городу и пригороду.

Число жертв удара российской ракетой по жилой многоэтажке в Николаеве увеличилось до шести человек. Всего по городу и пригороду военные РФ выпустили более 10 ракет.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Вчера утром, 29 июня, по Николаеву и пригороду было выпущено более десяти ракет. Зафиксировано попадание в жилой многоквартирный дом, где известно о шести погибших", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что еще шесть человек получили ранения.

Кроме того, ракеты оккупантов попали в базу отдыха и гаражный кооператив.

Ракетный удар по Николаеву - что известно

В Николаеве утром 29 июня прогремели мощные взрывы, российские оккупанты попали ракетой в жилую многоэтажку.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что всего было восемь ракетных ударов. При этом он указал, что в пострадавшем доме полностью разрушен один подъезд и частично второй. По его словам, неизвестно, сколько людей могло находиться в доме в момент удара, потому что никто не ведет учет людей, оставшихся в городе.

Кроме того, он отметил, что россияне били по городу некой модификацией ракеты Х-55 - управляемой ракетой, которая была нацелена на город.

Позже Оперативное командование "Пивдень" сообщило, что враг выпустил по Николаеву и пригороду более десяти ракет, атакуя портовую, гражданскую, производственную и логистическую инфраструктуру,

Уже вечером число жертв возросло до 5 человек. Таким образом, было известно о пяти погибших и пяти раненых.

На ракетный удар по Николаеву отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что атака России доказывает абсолютно для всех в мире, что давления на Москву недостаточно.

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