Враг продолжает атаковать портовую и производственную инфраструктуру, логистические предприятия города.

Враг выпустил по Николаеву и пригороду более десяти ракет, атакует портовую, производственную, логистическую инфраструктуру, также есть попадания в жилой дом и базу отдыха, есть пострадавшие и погибшие.

Об этом в Фейсбуке сообщает Оперативное командование "Юг".

"По Николаеву и пригороду было выпущено более десятка ракет. Враг продолжает атаковать портовую и производственную инфраструктуру, логистические предприятия города. Но и дерзко бьет по местам вероятного массового скопления людей. Так в пригороде Николаева зафиксировано попадание в базу отдыха и в жилой многоквартирный дом и гаражный кооператив в самом городе. Продолжается работа спасателей. Сейчас известно о погибших и раненых. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Утром российские захватчики нанесли массированный ракетно-артиллерийский удар по Николаевщине.

Одесчина ночью дважды атакована ракетами. "Оникс", выпущенную береговым ракетным комплексом "Бастион" с территории временно оккупированного Крыма, силы противовоздушной обороны ликвидировали над морем. А Х-59, выпущенная штурмовиком из акватории Черного моря по устью Дуная, попала в береговую полосу.

Как сообщалось, последние дни Николаев подвергается массированным ракетным ударам, есть жертвы, пострадавшие и значительные разрушения.

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