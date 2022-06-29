Обстрел города продолжался в течение дня, в настоящее время по Николаеву и пригороду враг в целом уже выпустил более 10 ракет.

В Николаеве спасатели достали из-под завалов пятиэтажного жилого дома тело еще одного жильца.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

"Около 17:00 спасатели достали из-под завалов жилого дома тело еще одного погибшего. Таким образом, пока известно о 5 погибших и 5 раненых", - отметил мэр, добавив, что поисково-спасательные работы продолжаются.

По его словам, кроме жилого дома, сегодня утром российские оккупанты попали в гаражный кооператив. Там фактически дотла сгорело 11 гаражей и 9 автомобилей. Также под обстрелы попали база отдыха, портовая и производственная инфраструктура.

"По данным Военной комендатуры обороны города, в общем сегодня по Николаеву и пригороду было выпущено более 10 ракет", - отметил Сенкевич.

Как сообщал УНИАН, утром 29 июня в Николаеве в результате ракетного обстрела пострадал пятиэтажный жилой дом. Сообщалось сначала о 3 погибших, 5 раненых. Днем спасатели сообщили, что извлекли из-под завалов пятиэтажного жилого дома тело еще одного жильца, таким образом количество погибших возросло до 4-х.

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