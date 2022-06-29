Сейчас известно о 4 погибших и 5 пострадавших.

Утром 29 июня 06:25 Россия нанесла ракетный удар по пятиэтажке в Николаеве. Произошло разрушение квартир в одном подъезде с третьего по пятый этаж, начался пожар.

Фото с места "прилета" в Николаеве публикует ГСЧС в Николаевской области.

Сейчас известно о 4 погибших и 5 пострадавших, один из пострадавших - сотрудник ГСЧС. Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире телемарафона рассказал, что всего было восемь ракетных ударов. При этом он указал, что в пострадавшем доме полностью разрушен один подъезд и частично второй. По его словам, неизвестно, сколько людей могло находиться в доме в момент удара, потому что никто не ведет учет людей, оставшихся в городе.

Кроме того, он отметил, что россияне били по городу некой модификацией ракеты Х-55 - управляемой ракетой, которая была нацелена на город.

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