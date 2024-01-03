Всего в Украине в результате атаки 29 декабря 53 человека погибли.

В среду, 3 января, в Киеве спасатели завершили поисковые работы на месте попадания ракеты во время массированной атаки 29 декабря. Завершены аварийно-спасательные работы в Шевченковском районе столицы. Об этом в Telegram сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в Киеве погибли 30 человек, из них один – умер в больнице. За время работ перемещено и вывезено 4 тыс. 70 куб. м разрушенных строительных конструкций.

В ГСЧС добавили, что в целом в результате атаки 29 декабря по Украине было поражено 18 населенных пунктов в 10 областях. Пострадало 170 человек, погибло 53 человека, спасено – 22.

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На местах работало 700 спасателей и 145 единиц техники.

Массированная ракетная атака 29 декабря

Как сообщал УНИАН, по информации Воздушных сил ВСУ, 29 декабря РФ провела массированную атаку по Украине. Враг применил 158 средств воздушного нападения – ударные беспилотники и ракеты различного типа. Силам ПВО удалось сбить 114 целей.

В столице были повреждены станция метро, жилые и нежилые здания. Из-за значительного количества погибших и раненых в Киеве 1 января было объявлено Днем траура. Больше всего жертв было на территории поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе.

3 января в КМВА сообщили, что возросло число жертв. В больнице от полученных травм умер один человек. Таким образом, всего в результате ракетного удара в тот день погибли 30 человек, еще 29 получили ранения.

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