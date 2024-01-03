Валерий Романенко отметил, что оккупанты по максимуму подняли в воздух самолеты.

Российская Федерация 2 января запустила по Украине столько гиперзвуковых ракет "Кинжал", сколько за весь 2022 год. Оккупанты могут совершит еще две-три такие массированные атаки

"Особых отличий с атакой 29 декабря я не увидел. Единственное, что неприятно поразило – это количество ракет "Кинжал" из самолетов Миг-31. Как-то так считалось, что у россиян меньше боеготовых самолетов такого типа. Сегодня они по максимуму подняли в воздух самолеты. 10 пусков "Кинджалов" – это столько сколько за весь 2022 год было. В прошлом году только 15, кажется, запустили. А здесь однократно такое количество", – рассказал эксперт Валерий Романенко в эфире телемарафона

Он считает, что россияне использовали "Кинджалы" по максимуму, потому что надеялись пробить украинскую оборону. В то ж время эксперт указал, что России надолго запасов ракет не хватит.

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"Россияне могут совершить еще два-три таких массированных запуска. А потом им придется либо делать перерыв или переходить к запускам на фоне "шахедов". Массированный запуск "шахедов" и на их фоне еще с десяток ракет. Надолго у России запасов ракет не хватит", – подытожил Романенко.

Удар России 2 января 2024 - главные новости

2 января россияне ударили по Украине иранскими дронами и различными ракетами, в том числе "Кинжалами". Основной удар пришлось на Киев и Харьков. Силы ПВО сбила более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и 10 Х-47М2 "Кинжал".

Издание Forbes подсчитало, что сегодняшняя атака обошлась Москве примерно в 620 миллионов долларов.

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