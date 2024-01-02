Бринк написала, что необходимо остановить Путина.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ракетную атаку России, призвав поддержать Украину. Об этом Бринк написала в соцсети X (бывший Twitter).

"Путин встречает 2024 год, запуская ракеты по Киеву и по всей стране, когда миллионы украинцев снова ищут убежища от холода. Сегодня утром в Киеве раздались громкие взрывы. Чрезвычайно важно поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Путина", - написала посол.

Ракетная атака 2 января - последние новости

Утром 2 января россияне запустили десятки ракет по Украине, в том числе аэробалистические ракеты "Кинжал". Большинство ракет атаковали столицу. Силы ПВО успешно отработали по целям, однако обломки ракет нанесли много повреждений в разных районах Киева, есть пострадавшие. В частности, в Соломенском районе зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов, выявлено уже 20 пострадавших.

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Также в некоторых районах Киева и Киевской области частично исчез свет, в ДТЭК пообещали восстановить электроснабжение, как только минует опасность.

Оккупанты также атаковали Харьков. По состоянию на сейчас известно о 41 пострадавшем и одном погибшем человеке.

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