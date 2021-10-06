Теперь Анндреевка будет названа в честь святого Апостола Андрея Первозванного, а не коммуниста Ивана Андреева.

Верховная Рада переименовала село Мармузовичи во Львовской области, вернув ему прежнее название из-за недовольства местных жителей.

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление №2715, с последующим технико-юридическим редактированием, проголосовали 263 народных депутата из 345 зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается переименовать село Мармузовичи в село Андреевка.

В пояснительной записке отмечается, что Львовский областной совет обратился в ВР с представлением о переименовании села Мармузовичи, в котором проживает более 1500 человек.

"По информации Андреевской сельской рады Бугского района Львовской области, переименование села Мармузовичи инициировано его жителями в связи с неприятием действующего названия, которое было присвоено населенному пункту Андреевка (прежнее название села Мармузовичи) в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины от 19 мая 2016 года №1377-VIII "О переименовании отдельных населенных пунктов и районов" на выполнение требований Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", - говорится в тексте.

Читайте такжеРада переименовала несколько населенных пунктов в Украине: списокТак, этот населенный пункт предлагается переименовать в село Андреевка - в честь святого Апостола Андрея Первозванного.

В то же время, народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович отметил, что название села Андреевка появилось в 1946 году.

"И вы не поверите, но не увековечение Андрея Первозванного в 46-м году, а в честь увековечения коммунистического активиста Ивана Андреева, убитого украинскими повстанцами", - сказал он.

По его словам, историческое название села с XV века - именно Мармузовичи, и ему оно было возвращено.

"Возвращение названия Андреевка является нарушением закона о декоммунизации и закона о географических названиях", - сказал Вятрович и добавил, что возвращением названия населенному пункту может быть создан опасный прецедент - может быть предложено изменить названия других переименованных ранее населенных пунктов.

Кроме того, ВР приняла решение о переименовании поселка городского типа Бильмак Пологовского района Запорожской области в поселок городского типа Каменка.

Ранее УНИАН сообщал, что о "декоммунизации" стелы при въезде в Кропивницкий - неизвестные частично демонтировали старое название областного центра, оставив надпись "Киров гад".

Автор: Таня Поляковская