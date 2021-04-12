Теперь Кропивницкий встречает путешественников стелой с надписью "Киров гад".
На въезде с Николаевского направления неизвестные частично демонтировали старое название областного центра, говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеЖители села в Запорожской области заменили памятник Ленину статуей Иисуса (фото)На указателе на объездном пути в слове Кировоград срезали две буквы и таким необычным способом фактически декоммунизировали стелу. Город уже почти 5 лет называется Кропивницкий, однако надпись на стеле до сих пор не изменили. Хотя местные активисты несколько раз обращались с этим вопросом в мэрию.
По словам чиновников, старый знак не снимали, потому что не могут определиться, на чьем он балансе, ведь установлен на границе двух сельских советов.
"То, что рассказывают, что оно на границе - да, оно на границе сельского совета, то есть на территории, но не принадлежит. Оно стоит на дороге областного или районного значения, объездная дорога города Кропивницкого", - прокомментировал юрист земельного отдела Первозвановской ОТГ Вадим Кривоносов.
Демонтированные буквы положили под стелой. Кто именно сделал такое с надписью, неизвестно.
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