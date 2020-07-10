Работник прокуратуры разбил телефон митингующего на мирной акции под САП (видео)

Сотрудники "Укрлендфарминга" пикетируют здание САП с требованием выполнить решение суда и закрыть незаконное дело против владельца компании.

Человек, которого участники мирной акции под САП идентифицировали как прокурора, выбил из рук и разбил телефон одного из митингующих.

Начиная со 2 июля работники агрохолдинга "Укрлендфарминг" пикетируют здание Специализированной антикоррупционной прокуратуры с требованием выполнить решение суда и закрыть незаконное дело против владельца компании Олега Бахматюка. Акция проходит мирным способом, однако один из работников прокуратуры неоднократно провоцировал митингующих, толкая их в спины. Сегодня он выбил из рук и разбил мобильный телефон одного из участников акции. Его идентифицировали - это прокурор Василий Кричун.

Следственная группа, которую вызвали на место инцидента, составила соответствующий протокол. Кроме того, потерпевший от агрессивных действий работника САП заверил, что обратится с официальной жалобой в кадровую комиссию, которая рассмотрит вопрос этики поведения работника прокуратуры.

Напомним, 5 июня этого года Печерский районный суд Киева принял решение, которым отменил как незаконное постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о восстановлении уголовного производства против Олега Бахматюка. Речь идет о постановлении о восстановлении уголовного производства о рефинансировании VAB банка, которое уже расследовалось и было закрыто за отсутствием состава преступления. Однако НАБУ и САП отказываются выполнять решение суда, которое является окончательным и не подлежит обжалованию.

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