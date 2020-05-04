Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам

Заявители, которые имеют подтверждающие документы о выполнении определенных работ, могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе.

Начиная с 4 мая консульские учреждения Польши в Украине возобновляют выдачу виз.

В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок, сообщает правительственный сайт Польши.

Заявители, которые имеют соответствующие подтверждающие документы о выполнении вышеуказанных работ могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.

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"Прием заявителей с иной целью, чем получение рабочей визы из вышеперечисленных категорий, даже при условии актуальной регистрации и наличии всех необходимых документов осуществляться не будет", - отмечается в сообщении.

Заявители, которые зарегистрируются в системе e-konsulat должны придерживаться следующих правил:

с целью ограничения количества лиц, которые ожидают под консульством нужно приходить только в определенное время;

распечатать все страницы анкеты, в том числе и страницу на которой указана дата и время приема в консульстве;

подготовить все необходимые документы, список которых можно найти по ссылке https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-D в рубрике "Какие документы необходимо подать?";

ожидая в очереди под консульством, следует соблюдать дистанцию минимум 1,5 м от других людей;

вход в консульство возможно только в маске, которая прикрывает нос и рот, а также в одноразовых перчатках;

входя в консульство при себе можно иметь только пакет документов, а все остальные личные вещи, в том числе сумки и пакеты нужно оставить перед входом.

Ранее УНИАН сообщал, что ряд стран с понедельника, 4 мая, начинает смягчать или отменять ограничительные меры, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

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