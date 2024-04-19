По словам главы государства, Украина нуждается в системах ПВО, снарядах и авиации.

Украина нуждается для обороны в еще как минимум семи ЗРК Patriot или его аналогов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам заседания Совета Украина-НАТО.

"Для обороны нам нужно еще семь "петриотов" или подобных систем ПВО, и это минимальное количество. Они могут спасти много жизней и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы", - отметил он.

Также он заявил, что Украина с партнерами уже длительное время говорит о миллионе артиллерийских снарядов для ВСУ, которые наконец нужно отправить на фронт. Кроме того, Зеленский отметил дальнобойную способность Украины.

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"Это абсурдно, когда партнеры боятся своей силы. Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем ближе мир. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия", - сказал президент.

По словам Зеленского, в 2024 году Украина не может долго ждать принятия решений, поэтому он попросил как можно скорее рассмотреть просьбу нашего государства о решимости партнеров.

"Путина надо спустить с неба на землю, и наше небо должно снова стать безопасным. И это реально. И это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь везде одинаково ценна. Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам. Выбор, действительно ли мы союзники", - подчеркнул глава государства.

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