Тысячи украинцев в Крыму могут потерять свои земельные участки из-за указа Путина – прокуратура АРК

В прокуратуре АРК призывают украинцев обращаться с заявлением о преступлении в отношении их имущества на полуострове.

Около 10 тысяч граждан Украины могут лишиться своих земельных участков на полуострове из-за указа президента РФ Владимира Путина, согласно которому иностранцам запрещено владеть землей в прибрежных районах оккупированного Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель прокурора АРК Виталий Секретарь.

«По предварительным подсчетам, под такую ​​экспроприацию подпадают около 10 тысяч человек. Кроме того, что указ Путина (о признании всей территории Крыма, кроме трех районов, пограничным районом, и как следствие, запрет для неграждан России владеть земельными участками - УНИАН) нарушает право собственности, прокуратура считает, что этот указ является очередным шагом к системным притеснениям граждан Украины Российской Федерацией, которые были не согласны с оккупацией Крыма», - сказал Секретарь.

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Также он добавил, что циничность указа президента РФ в том, что он был принят через 6 лет после оккупации полуострова. «Права собственности на землю в Крыму лишаются иностранцы, к которым Россия относит граждан Украины в Крыму. Если бы целью этого указа была, действительно, защита пограничных территорий, то тогда бы запрет на частное владение касалась также и граждан РФ. Настоящей целью этого документа является продолжить давление на проукраинских жителей Крыма», - отметил Секретарь.

Он также подчеркнул, что незыблемость частной собственности защищена также международными актами, которые нарушила Россия. Речь идет о положении Гаагской Конвенции о законах и обычаях войны на суше, а также Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1948 года. Оба эти акты запрещают отчуждать имущество у гражданских лиц.

Также он добавил, что в Римском статуте Международного уголовного суда указывается, что широкомасштабное разрушение и присвоение собственности, не оправданное военной необходимостью, является военным преступлением.

Прокурор также сообщил, что в прокуратуре АРК квалифицируют такие действия оккупационных властей в Крыму по ст. 438 Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

Он посоветовал гражданам Украины, которые потеряли или рискуют потерять землю на полуострове, обращаться в прокуратуру АРК. «Обращаясь в прокуратуру, вы предоставляете возможность государству Украина зафиксировать факт совершения в отношении вас государством-оккупантом уголовного преступления. Кроме того, Украина имеет возможность начать уголовное преследование в отношении конкретного лица. Отправляя такие обращения в прокуратуру Крыма, вы также активируете возможность защиты ваших прав на международном уровне - в Международном уголовном суде, с которым сотрудничает прокуратура АРК», - сказал он.

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Секретарь пояснил, чем больше подобных заявлений поступит в прокуратуру, тем больше у Украины будет аргументов для того, чтобы просить Международный уголовный суд о необходимости официального расследования ситуации в Крыму.

«Каждое ваше обращение приближает возможность привлечения к уголовной ответственности на международном уровне высших должностных лиц РФ, совершающих международные преступления на украинском полуострове», - отметил Секретарь.

Также он добавил, что жителям Крыма не стоит бояться, что об их обращение узнает оккупационная власть и причинить им вред им за это: "Я хочу заверить, что мы обеспечим полную защиту персональных данных каждого заявителя. В Международный уголовный суд мы никоим образом не подаем данные каждого человека, поскольку эти лица получат процедуру шифрования. И прокурор Международного уголовного суда получит информацию о видах нарушений, их масштабе и информацию о виновных в этих нарушениях.

Также он добавил, что при обращении граждане должны предоставить в качестве доказательства документ о праве собственности на земельный участок, выданный еще украинскими властями: это может быть государственный акт на право владения земельным участком, свидетельство о праве на земельный пай, выписка из государственного реестра прав или другой документ, констатирующий приобретение права собственности.

Также он добавил, что украинцам целесообразно сохранять переписку с оккупационными властями, которая будет также доказательством нарушения вашего права собственности: всевозможные предупреждения, требования, установки каких-либо сроков. Если землю будут отбирать по решению оккупационных судов, такие "решения" также следует приобщать в качестве доказательства, поскольку Россия таким образом еще и юридически подкрепляет противоправность своих действий путем выдачи так называемых судебных решений.

Напомним, что 20 марта текущего года президент РФ издал указ, согласно которому почти вся территория оккупированного Крыма, кроме трех районов, относится к так называемой пограничной зоне и соответственно, согласно земельному законодательству России, в пограничной зоне неграждане Российской Федерации не могут обладать земельными участками. Оккупационные власти предоставили один год для тех, кто не имеет российского паспорта, либо добровольно провести отчуждение своих земельных участков, либо принять российское гражданство, или, в противном случае, земля будет принудительно изъята и продана на аукционе.

Как сообщал УНИАН, 20 марта президент РФ Владимир Путин своим указом расширил перечень территорий, на которых иностранцы не могут владеть земельными участками. В перечень попало большинство районов в оккупированном Крыму. В Европейском Союзе считают этот указ нарушением международного гуманитарного права.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о намерении обратиться в международные суды в связи с установлением Россией запрета для украинцев владеть землей в оккупированном Крыму.