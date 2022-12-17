Граждане нашего государства получат доступ к одинаковому набору услуг, отметил премьер.

"Пункты несокрушимости" по всей Украине будут работать по единым стандартам и круглосуточно.

В субботу, 17 декабря, на заседании Кабмина утвердили порядок их организации и работы, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал по результатам заседания правительства.

"Пункты несокрушимости" по всей Украине будут работать по единым стандартам... Пункты будут функционировать круглосуточно. Каждый должен быть снабжен генератором, автономным отоплением, интернетом, связью, водой, средствами гигиены", - отметил Шмыгаль.

Видео дня

Он подчеркнул, что украинцы получат доступ к одинаковому набору услуг.

По его словам, это удовлетворит критические потребности людей на время восстановления поврежденной врагом инфраструктуры.

"В настоящее время уже функционирует более 5 тысяч "пунктов несокрушимости". Работаем, чтобы их количество увеличилось в три раза", - добавил глава правительства.

Также во время заседания правительства было принято протокольное поручение главам местных администраций и руководителям центральных органов исполнительной власти, которые задействованы в организации "пунктов несокрушимости", обеспечить соответствие работающих и новых пунктов требованиям принятого постановления.

Кроме того, вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития громад, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову поручено создать координационный штаб, который будет координировать работу пунктов и контролировать их соответствие определенным критериям.

Что надо знать о "пунктах несокрушимости" - важная информация

После того, как РФ 23 ноября осуществила очередной массированный ракетный удар по украинским объектам критической инфраструктуры, и в нашем государстве возникли серьезные проблемы с электро -, тепло-и водоснабжением, власти решили развернуть "пункты несокрушимости".

"Пункт несокрушимости" - это специально обустроенное место, где можно согреться и подзарядить телефон.

Вас также могут заинтересовать новости: