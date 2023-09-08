Это граждане Российской Федерации, завезенные с других территорий, или непосредственно из самой РФ.

На временно оккупированных российскими захватчиками украинских территориях юга и востока Украины две трети так называемых кандидатов на псевдовыборах не являются местными жителями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал во время пресс-марафона относительно ситуации на временно оккупированных территориях.

"Очень красноречивые цифры. Около двух третей кандидатов на этих псевдовыборах - это не местные жители. Это граждане Российской Федерации, завезенные с других территорий, или непосредственно из самой РФ", - сказал Юсов.

Как отметил представитель ГУР, украинцы из числа местного населения на временно оккупированных территориях "тотально игнорируют оккупационные власти и оккупационные так называемые официальные любые процедуры, в том числе и псевдовыборы".

"Зато, конечно, как и принудительная паспортизация, эти выборы так же имеют принудительный характер. Людей буквально заставляют репрессивными методами получать российское гражданство и российский паспорт, создавая невозможные условия для продолжения бизнеса, трудоустройства, получения гуманитарной и медицинской помощи, предоставления любых услуг, справок и документов, которые нужны для обычной жизнедеятельности", - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР добавил, что одна из важных задач принудительной паспортизации, кроме политических и пропагандистских целей захватчиков, заключается в выявлении мобилизационного потенциала на оккупированной территории.

"Отдельно фиксируется мужское население, от которого требуется сверка, постановка на воинский учет и другие вещи в мобилизационном плане", - сказал Юсов.

По его словам, на примере временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской области можно наблюдать, что там достаточно давно продолжается тотальная мобилизация в несколько волн. Юсов назвал это геноцидной практикой, которую РФ осуществляет на украинской временно оккупированной территории Донбасса.

"Есть все основания полагать, что такая же судьба готовится и для временно оккупированных территорий юга Украины", - добавил Юсов.

Также он привел данные, что на оккупированном Донбассе было мобилизовано более 60 тыс. мужчин в рамках нескольких мобилизационных волн.

Псевдовыборы на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей российские оккупанты намерены 10 сентября провести так называемые "выборы" депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований.

СБУ установила более 3,5 тыс. организаторов и участников псевдовыборов РФ на оккупированной территории Украины. Таким образом россияне хотят легализовать своих ставленников в оккупационных органах во временно захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

2 сентября представители проукраинского движения "Желтая лента" рассказали, что украинцы на оккупированных территориях не проявляют интереса к участию в "выборах", организованных российскими захватчиками. По словам активистов, местные жители не открывают двери для представителей "избирательных участков", а урны для голосования фактически остаются почти незаполненными.

5 сентября в Центре национального сопротивления сообщили, что российские оккупанты свозят на захваченную территорию "наблюдателей" из РФ для псевдовыборов, поскольку среди украинцев на временно оккупированных территориях желающих участвовать в этом фарсе не нашлось.

Как отметили в Силах обороны юга, россияне "выборами" на временно оккупированных территориях пытаются создать искусственную псевдополитическую картинку, что, якобы, это российская территория, которую они защищают.

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