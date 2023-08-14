Российские захватчики планируют создать так называемые "муниципалитеты", которые возглавят местные коллаборанты.

В Луганской области российские оккупанты заставляют местных чиновников увольняться "по собственному желанию", - так захватчики готовятся к будущим псевдовыборам.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook: "Московский режим продолжает незаконную интеграцию временно оккупированных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство".

"Так, в населенном пункте Сватово Луганской области для смены руководства в органах местного самоуправления оккупанты требуют, чтобы представители администраций и сельских советов уволились с занимаемых должностей по собственному желанию", - отметили в Генштабе.

Согласно сообщению, российские захватчики планируют создать так называемые "муниципалитеты", которые возглавят местные коллаборанты по результатам псевдовыборов на захваченных территориях в единый день голосования в России - 10 сентября.

РФ готовится к "выборам" на временно оккупированных территориях Украины

Как известно, российские власти назначили на 10 сентября проведение "выборов" на временно оккупированных территориях Украины - так называемые выборы депутатов "собраний" и "представительных органов муниципальных образований" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Сегодня, 14 августа, в Службе безопасности Украины сообщили, что установили личности 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы на временно захваченной части Луганской области.

Отмечается, что среди вражеских приспешников - руководители "избирательной комиссии ЛНР", а также представители территориальных ячеек кремлевской партии "Единая Россия" и других политических сил.

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