Украинцы на оккупированных территориях понимают, что принимать участие в этих "выборах" смысла нет, так как ВСУ продвигаются, рассказал участник движения "Желтая лента".

На временно захваченных территориях Украины россияне уже начали проводить свои псевдовыборы. Параллельно с этим там активизировались и украинские партизаны - участники движения "Желтая лента".

По словам одного из координаторов движения Ивана, кроме их постоянных акций по срыву этих "выборов", всячески бойкотирует псевдоизбирательный процесс местное население.

"Оккупационная власть понимает, что никакой поддержки у нее не будет, но какую-то картинку им надо нарисовать для Москвы. Только украинцы знают, что смысла принимать участие в этих выборах нет, так как ВСУ продвигаются", - рассказал партизан.

Он добавил, что ежедневно партизаны активно сжигают партийные газеты оккупантов, агитационные материалы, совершают налеты, из-за чего россияне начинают закрывать свои избирательные участки и штабы партий.

Также участник движения "Желтая лента" рассказал, что на эти выборы Москва не смогла найти на местах нужное им количество технических кандидатов, а те кандидаты, которые все-таки согласились принимать участие, избегают какой-либо агитации из-за угрозы быть разоблаченными и привлеченными к ответственности.

Сколько оккупантов уничтожили партизаны в Мариуполе за лето

Как ранее сообщал УНИАН, во временно оккупированном Мариуполе активно работают силы сопротивления. За прошедшее лето партизаны ликвидировали десятки российских оккупантов.

Отмечалось, что всего ликвидировали 21 военного Российской Федерации на территории города и района. При этом указано, что уничтожение врага происходило, в том числе, путем отравления.

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