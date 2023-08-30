Ликвидированы несколько российских военных, поделились в движении "Атеш".

Во временно оккупированном россиянами городе Новая Каховка Херсонской области партизан во вторник, 29 августа, подорвал так называемый "предвыборный штаб" путинской партии "Единая Россия".

Партизанское движение "Атеш" в Telegram утверждает, что "логово путинистов", расположенное по адресу ул. Первомайская, 14, вчера в 21:00 взорвал их агент. По сведениям партизан, ликвидированы трое российских военных, которые отвечали за охрану "предвыборного штаба".

"…агент движения "Атеш" взорвал предвыборный штаб "Единой России" в Новой Каховке... Также были уничтожены три военнослужащих ВС РФ, которые отвечали за охрану этого объекта. В результате пожара, возникшем в следствии подрыва, сгорела вся документация, которую оккупанты завезли к "выборам"…", - отмечается в сообщении.

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Противники захватили Новую Каховку вначале полномасштабного вторжения в Украину - 24 февраля 2022 года. Противник использует город в качестве логистического центра и тыловой базы.

Стоит отметить, что часть Херсонской области захвачена, но не покорена оккупантами - там активно действуют партизаны. В частности, сообщалось, что участники движения сопротивления ликвидировали врагов, которые издевались над мирными людьми.

Справка УНИАН. Российская Центральная избирательная комиссия на 10 сентября назначила псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины - на части Херсонской и Запорожской областей и в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

10 числа в РФ хотят провести выборы разного уровня, в том числе "глав" ряда "регионов" и так называемых "депутатов законодательных органов государственной власти" в части "субъектов" и довыборы депутатов Госдумы.

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