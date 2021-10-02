Активисты требуют у власти сделать Киев комфортным для жизни.

В Киеве представители 46 общественных организаций проводят "Марш за Киев", призванный привлечь внимание властей к проблемам хаотичной застройки и загрязнению города.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятии принимают около 500 человек.

Участники марша начали свою акцию на площади Конституции возле Верховной Рады.

Активисты выстроились в большую колонну, в начале которой едет автомобиль с громкой аудиосистемой.

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Активисты пройдутся по центральным улицам столицы, и в частности подойдут к Офису президента, а оттуда - к Киевской городской государственной администрации. Возле КГГА организаторы шествия намерены зачитать свои требования к столичной власти. Участники марша должны представить разработанную "Зеленую книгу", которая содержит перечень из около 100 изменений и реформ, которые должны быть реализованы в Киеве для того, чтобы он стал современным европейским городом.

Организаторы собрания заявляют, что проводят "гражданскую внепартийную событие, которое должно остановить застройное насилие над городом и сделать его комфортным для жизни".

Также участники шествия несут транспаранты с такими лозунгами: "Стройте велодорожки!", "Нацпарк Голосеев - для людей, а не денег", "Архитектура модернизма - наше наследие!", "Дикий левый": прекратите застройку и бетонирование Днепра", "Хватит нас травить! Требуем чистую воду и воздух!", "Не разрушай - Реставрируй!", "Стоп!", "Требуем город для жизни" и другие.

Среди главных требований "Марша за Киев": прекращение застройного насилия над городом; реформа транспорта и мобильности; возвращение Киеву самоуправления и районных советов с бюджетом и полномочиями; утверждение нового генерального плана и отказ от генплана застройщиков-2025.

Организаторы марша отметили, что их мероприятие - это массовое проявление сознания. Они огласили манифест, подготовленный к сегодняшней акции. В частности, активисты заявили, что в столице нет никакой адекватной стратегии по выходу из текущего кризиса в городе, поскольку общественный транспорт не отвечает минимальным требованиям доступности и комфорта, в Киеве самый грязный в Европе воздух и все время самые длинные пробки, качество воды в водоемах "неадекватное", не существует городского плана адаптации к изменениям климата.

Кроме того, активисты указывают на проблему сноса исторических зданий и застройки зеленых зон, что происходит с "ведома и при поддержке городской власти".

Организаторы заявляют, что горожане в столице устали от отсутствия перспектив комфортного городского пространства.

В связи с этим активисты объявили свои требования к центральной и местной власти.

"Мы требуем немедленно запустить реформу общественного транспорта и мобильности, внедрить разветвленную систему мониторинга качества воды и воздуха, запустить модернизацию очистных сооружений, прекратить и отказаться от очистки воды хлором. Мы требуем остановить незапланированную и бесконтрольную застройку города. Отказаться от генплана застройщиков и разработать полностью новый генеральный план города на открытом международном конкурсе", - отметили организаторы марша.

Также они требуют от Верховной Рады вернуть Киеву самоуправление, а от президента и Кабинета министров - выйти из управления городом и прекратить политическое вмешательство в местное самоуправление Киева. В частности, полномочия государства и города должны быть разграничены. Городской совет должен получить собственный исполнительный орган, а за государством должна остаться исключительно функция административного надзора.

Вместе с тем активисты требуют на районном уровне в Киеве передать все права выборным органам.

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Автор: Виталий Саенко