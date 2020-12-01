Председатель фракции "Слуга народа" рассказал, что общался сегодня с участниками митинга.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что среди участников митинга предпринимателей возле парламента есть и те, кто там стоит "для массовки".

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в комментарии журналистам.

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Отвечая на вопрос о том, что после завершения сегодняшнего заседания парламента на митинге предпринимателей возле Верховной Рады началась толкотня, Арахамия отметил, что сегодня на улице общался с участниками митинга.

"Я остановился, пообщался с людьми. И сказал им:" Ребята, смотрите: у нас вот такой концепт наработала рабочая группа. Сейчас мы идем на работу для того, чтобы принять этот концепт. Чем он вас не устраивает?". Большинство людей, которые конкретные предприниматели, но там есть и люди, которые просто постояли - не предприниматели - это я точно гарантирую вам, что там такие люди есть. Они не знают, что отвечать, потому что они просто, можно сказать, для массовки стоят. Там есть и такие", - сказал он.

По словам депутата, когда он пообщался с митингующими, которые являются предпринимателями, то "нет никаких вопросов".

Протесты ФОПов в Киеве

В центре Киева с утра проходит масштабная акция протеста, дорожное движение в центре города было сильно осложнено.

Митингующие требуют сохранения упрощенной системы налогообложения для ФЛП.

Отсрочка для ФОПов

Рада на фоне протестов сегодня перенесла введение кассовых аппаратов для ФОПов.

За принятие закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций" (№ 4439-д) проголосовало 319 депутатов.

Что этому предшествовало

1 января 2021 года должен начаться второй этап детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. В частности, РРО или ПРОО будут обязательными для плательщиков единого налога II-IV групп "рисковых" сфер.

Речь идет о торговле ювелирными изделиями, текстильными товарами, бывшими в употреблении товарами в магазинах, автозапчастями и предоставление услуг гостиницами, ресторанами и турагентствами.

В частности, 1 апреля 2021 года начнется третий этап: применение РРО (традиционных или программных) станет обязательным для ФЛП II-IV групп независимо от видов деятельности.

4 ноября 2020 года Верховная Рада не приняла за основу законопроект, который предусматривает отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФЛП.

Доработанный законопроект Гетманцева №4313-д Верховная Рада также не поддержала.

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Автор: Татьяна Поляковская