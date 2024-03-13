В то же время предлагается увеличить штрафы за нарушения в этой сфере.

В Верховной Раде Украины предлагают изъять из Уголовного кодекса две статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения единства норм в реализации права на самозащиту и декриминализации производства оружия" (регистрационный номер 11073) внесен в парламент Украины группой народных депутатов, среди которых Александра Устинова из фракции "Голос".

Документом предусмотрено исключить из Уголовного кодекса статью 263 о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и статью 263-1 о незаконном изготовлении, переработке или ремонте огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение его маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, которыми предусмотрено за такие нарушения наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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При этом предусматривается за такие нарушения административная ответственность. В частности штраф в 960-2280 грн - за приобретение, хранение, ношение или передачу оружия без соответствующего разрешения. Также штаф от 17 тысяч гривень до 34 тысяч гривень с конфискацией предметов правонарушения и доходов от деятельности - за изготовление, переделку или ремонт оружия без лицензии.

"Знали ли вы, что если вы без разрешения производите дома FPV-дрон для ВСУ - вы преступник? И это не шутка, а "дыра" в нашем законе. Или если держите под подушкой пистолет, чтобы в случае чего защитить свою жену и ребенка - вы преступник. За помощь ВСУ или защиту родных вам светит от 3 до 7 лет. Потому что это тяжкое преступление, тяжелее изнасилования (здесь 3-5 лет отсидеть", - написала одна из авторов законопроекта нардеп Устинова в Facebook.

По ее словам, если делать дроны дома с друзьями - то это "уже организованная "группировка" и вам светит от 8 до 12 лет".

"Дико? Дико. Чтобы это исправить, я вместе с коллегами зарегистрировала в ВРУ законопроект о декриминализации владения и изготовления оружия без лицензии", - сообщила Устинова.

Как сообщал УНИАН, по данным социологов, в условиях войны более чем вдвое выросло количество тех, кто поддерживает предоставление гражданам Украины права на владение огнестрельным оружием и боеприпасами к нему.

23 февраля 2022 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона о праве на гражданское огнестрельное оружие (№5708, которым предусматривается ведение Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия.

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