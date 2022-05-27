Вадим Денисенко считает, чтобы решение о легализации было безопасным, нужно применить модели, которые уже апробированы в других странах и воспользоваться мировым опытом.

Нужно тщательно подготовить законодательство, что позволит легализовать оборот оружия таким образом, чтобы оно не принесла вреда и проблем обществу.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас Верховной Радой в первом чтении уже принят законопроект о легализации оружия, он ждет второго чтения. Я думаю и общественное мнение готово к тому, что нужно легализовать оружие. Потому что, по состоянию на сейчас большинство совершенно искренне будет считать, что оружие это то, что необходимо любому человеку и семье. Главное, чтобы ко второму чтению, были абсолютно правильно выписаны все подзаконные акты",- сказал Денисенко.

Он добавил, что решение о легализации было безопасным, нужно применить модели, которые уже апробированы в других странах и воспользоваться мировым опытом.

"По ограничениям, прежде всего - это проблемы психических заболеваний. Здесь должна быть не просто справка, которую можно купить за 100-200 гривень, а это должно действительно быть обследование человека, где учтены определенные критерии по которым они делаются. Понятно, что человек не должен быть ранее судимым. И другие вещи, которые могут влиять на то, как человек может применить оружие не для защиты, а совсем по другим причинам", - сообщил Денисенко.

Советник министра внутренних дел выразил мнение, что, как правило, в травмированном обществе, где повышен градус напряжения, большое количество оружия одновременно и останавливает агрессию также.

"В данном случае важно правильно отнестись и в том числе, правильно провести информационную кампанию, как проводить реабилитацию людей с посттравматическим синдромом и как проводить ту же самую легализацию оборота оружия. Поэтому, в данном случае я считаю, что можно этот путь пройти относительно безболезненно и не иметь больших проблем. Сейчас наше общество готово к этому", - отметил Денисенко.

Он добавил, что не возможно считать легализацию, главной причиной всех трагических случаев с применением оружия, которые время от времени имеют место в различных странах мира. Ведь, они случаются и в обществах со строгими ограничениями по использованию оружия.

Советник министра внутренних дел считает, что принятие решения о легализации оружия можно не откладывать на послевоенное время.

"Я думаю, что это можно принимать и в ближайшее время также. Но, очень важно тщательно подготовить все ко второму чтению законопроекта. Насколько я понимаю, по этому поводу идут достаточно серьезные дискуссии между специалистами, которые понимают как работает законодательство в других странах, что проходили подобные ситуации", - подчеркнул Денисенко.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украине надо легализовать оборот оружия, потому что несмотря на войну этот вопрос весьма актуален.

23 февраля 2022 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона о праве на гражданское огнестрельное оружие (№5708). Законопроектом предусматривается внедрение удостоверения владельца оружия и ведение Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия.

По данным социологов, в условиях войны более чем вдвое выросло число тех, кто поддерживает предоставление гражданам Украины права на владение огнестрельным оружием и боеприпасами к нему.