Шкарлет ошибся в написании своей фамилии.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет написал заявление об отставке. В сети заметили, что чиновник допустил ошибку в собственной фамилии.

Фото заявления Шкарлета опубликовал в Facebook председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. На снимке заявления, написанного от руки, видно что министр написал "Шарлета" вместо Шкарлета в шапке документа.

Под постом сразу появились комментарии об ошибке Шкарлета.

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Отставка Шкарлета: что известно

17 марта появилась информация о вероятной отставке министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По информации Железняка, новым министром образования будет директор Малой академии наук и доброволец 95-й бригады Десантно-штурмовых войск Оксен Лесной. По данным УП, также рассматривалась кандидатура госсекретаря МВД Инны Ящук и народного депутата от "Слуги народа" Юлии Гришиной.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что уже на следующей неделе Оксена Лесного назначат на должность министра образования и науки.

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